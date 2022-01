🔴⚪ Mi-temps : La Tunisie mène 2-0 face à la Mauritanie grâce à des buts de Mathlouthi et Khazri.#TUNMRT 🇹🇳🇲🇷 #CAN2021 #TeamTunisia

Un match pour se relancer. Défaites lors de leur entrée en lice contre le Mali (0-1) et la Gambie (0-1),la Tunisie et la Mauritanie étaient sont dos au mur avant leur duel de ce dimanche. Et dans cet affrontement, ce sont les Aigles de Carthage qui ont pris leur envol et ce, dès la 4e minute.Les Aigles allaient de nouveau fondre sur leur proie 5 minutes plus tard. C'est le Stéphanois Wahbi Khazri qui trompait Boubacar Diop et et permettait aux Aigles de Carthage de breaker. Bien alimenté, il se jouait du portier mauritanien d'un plat du pied bien placé. Les Tunisiens ayant marqué sur leurs deux premières occasions, les Mauritaniens étaient un peu sonnés et n'allaient d'ailleurs pas s'en remettre avant le repos..La seconde période nous offrait le spectacle de Tunisiens qui dominaient et avaient la possession du ballon face à des Mauritaniens qui tentaient de jouer en contre, mais la physionomie du match ne les aidaient pas dans leur approche. D'autant que les Tunisiens n'allaient pas retenir leurs coups... Ils aggravaient même la marque vers l'heure de jeu, quand Chaalali remettait parfaitement pour Khazri dans la surface, qui s'offrait un doublé. Deux minutes plus tard, Khazri, encore lui, lançait parfaitement Jaziri, qui devançait parfaitement la sortie de Diop pour le 4-0