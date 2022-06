La Tunisie a idéalement lancé sa campagne des éliminatoires de la CAN 2023 en disposant aisément de la Guinée équatoriale (4-0), ce jeudi soir à Radès dans une rencontre entre quart-finalistes de la dernière CAN. Les Aigles de Carthage furent pourtant longs à monter en régime, et la première période s'avérait pauvres en occasions nettes, seuls Sassi (37e) et Abdi (45e+1) menaçant Owono.



Les choses changeaient au retour des vestiaires. Naïm Sliti croyait ouvrir le score sur coup franc suite à une combinaison avec Ben Larbi, mais l'arbitre le refusait, estimant que le dernier nommé n'avait pas touché le ballon (53e). La frustration était de courte durée pour le joueur d'Al-Ettifaq, qui profitait d'un ballon cafouillé par Belima pour ouvrir enfin le score (56e, 1-0).

Sliti, Msakni, le talent a parlé

Les choses se gâtaient dans la foulée pour le Nzalang. Entré à la pause, Juan Lopez était expulsé après un deuxième carton jaune (70e). Le coaching faisait en revanche la différence dans le bon sens pour les hôtes : un centre parfait de Sliti trouvait Seifeddine Jaziri. Pour son premier ballon, l'attaquant du Zamalek faisait mouche de la tête (77e, 2-0).



À l'initiative de l'action du break, Youssef Msakni était à la conclusion de celle du troisième but, sur une nouvelle offrande de Sliti (80e, 3-0). Euphorique, l'ancien Espérantiste y allait de son doublé, son premier en équipe nationale, marquant une fois n'est pas coutume du gauche (85e, 4-0). C'est en leaders de leur groupe que les hommes de Jalel Kadri iront défier le Botswana, ce dimanche (15h).



Les onzes de départ :

Tunisie : Ben Saïd - Dräger, Ghandri, Talbi, Abdi - Laïdouni, Sassi, Mejbri - Ben Larbi, Khenissi, Sliti.

Guinée équatoriale : Owono - Senra, Bikoro, Nsue, V.Ndong - Belima, Ganet, Buyla, Miranda - Siafa, J.Akapo.



En fin d'après-midi, le Mozambique a été tenu échec par le Rwanda (1-1), sur la pelouse de Soccer City, à Johannesburg. Tout s'est joué en une paire de minutes, avec l'ouverture du score de Nishimwe (65e) pour les Amavubi, suivie de près par l'égalisation des Mambas par Ratifo (67e). Dans ce groupe L, la première journée prend fin samedi avec la rencontre entre le Sénégal et le Bénin, à Diamniadio.