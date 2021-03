#FFRIM 🔝 La Mauritanie 🇲🇷 sera de la fête au Cameroun en 2022 🙈🙊🙉 pic.twitter.com/np5Et5H3Ur

— FFRIM (@ffrim) March 30, 2021

e, tandis que la Centrafrique devra encore patienter pour goûter à ce bonheur. Ce mardi après-midiont fait le nécessaire pour décrocher leur ticket en. Un résultat qui les met à l'abri d'un improbable succès du Burundi au Maroc, ce mardi soir (21h).A la toute fin du temps additionnel de la première période,pour ouvrir le score (45e+4, 0-1). Comme, ni avant ce but du néo-international ni par la suite, en seconde période. Sans ressort ni imagination, Geoffrey Kondogbia et ses partenaires se cassaient les dents sur la très solide arrière-garde mauritanienne et rataient une nouvelle fois la qualification sur le fil.Samolah - Nodbe, Yambéré, S.Keita - Yapende, Gourrier, Yagao, Kondogbia, Kethevoama - Mafouta, Dimokoyen.Namori - Harouna, Bakary, Diarra, Abeid - Abdallahi, Dellah, Khassa, El Hacen - Diakité, Ab.Kamara.Classement final : 1. Maroc (11 pts, +8). 2. Mauritanie (9 pts, +1). 3. Burundi (5 pts, -3). 4. Centrafrique (4 pts, -6).