Un groupe expérimenté pour les Comores à la CAN 2021. Le sélectionneur Amir Abdou fait confiance aux hommes forts de la qualification, Ali Ahamada ou encore Kassim Abdallah pour conduire l'équipe au Cameroun. Egalement coach du FC Nouadhibou, le coach a retenu Mohamed M’Changama du club mauritanien. Un temps espéré, le Stéphanois Zaydou Youssouf a choisi de rester avec son club, en grande difficulté en Ligue 1.Rappelons qu'il s'agira de lacontinentale. Les insulaires devront s'appuyer sur les talents de Faiz Selemani, Youssef M'Changama ou encore El Fardou Ben Nabouhane. Au Cameroun, les Comores figureront dans le groupe C, logé à Yaoundé, avec le Gabon, le Ghana et le Maroc.