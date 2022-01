CAN : La Guinée équatoriale valide son billet pour les huitièmes

La Guinée équatoriale sera bien au rendez-vous des huitièmes de finales de la Coupe d'Afrique. Après sa victoire surprise face à l'Algérie lors du match précédent (0-1), la formation entraînée par Juan Micha Obiang a confirmé sa bonne forme dans la compétition, ce jeudi soir en conclusion de la phase de poules du groupe E. Face à la Sierra Leone, qui pouvait également se qualifier directement en huitièmes, la Guinée Équatoriale a su disposer du ballon dans de grandes proportions (jusqu'à 60% de possession) en matérialisant sa supériorité peu avant la mi-temps.

Seul aux 18 mètres, Pablo Ganet a été trouvé par Salvador et a pu, sans la moindre pression, enroulé son tir qui a terminé au fond des filets adverses (38ème). Sur cette frappe, Mohamed Kamara, le gardien de la Sierra Leone, ne s'est pas montré exempt de tout reproche. Devant à la pause, la Guinée Équatoriale a su continuer sur le même rythme lors du second acte, concédant toutefois des occasions très dangereuses non finalisées par Quee (57ème) ou encore la tête de Caulker, trop décroisée (62ème). À 5 minutes du terme, un penalty a même été détourné par Owono, le gardien de la Guinée équatoriale.

Parvenue en demi-finale de la CAN en 2015, la Guinée équatoriale termine à la deuxième position de ce groupe E, à 1 point de la Côte d'Ivoire. La Sierra Leone est troisième avec 2 unités, tandis que l'Algérie, tenante du titre et défaite par la Côte d'Ivoire (3-1), est éliminée, et dernière de la poule (1 point).