CAN (F) : Nigérianes et Sud-Africaines qualifiées

La hiérarchie a été respectée ce jeudi lors des quarts de finale de la CAN féminine. Respectivement tenantes du titre et finalistes sortantes, les Nigérianes et les Sud-Africaines se sont qualifiées, au détriment des Camerounaises et des Tunisiennes, par la plus courte des marges à chaque fois (1-0). Dans ces deux rencontres accrochées, la décision a été faite sur des réalisations signées Rasheedat Ajibade (56e), côté nigérian, et Jermaine Seoposenwe (14e) pour les Sud-Africaines.

Les Super Falcons, toujours en course pour une onzième victoire, et les Banyana Banyana décrochent du même coup leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2023 de la catégorie, qui aura lieu l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les demi-finales se joueront lundi, avec au programme les chocs Maroc - Nigeria et Zambie - Afrique du Sud.