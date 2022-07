CAN (F) : Historique, le Maroc et la Zambie au Mondial !

Entrée mercredi dans sa phase à élimination directe, la CAN féminine 2022 a vu la Zambie et le Maroc entrer dans l'histoire. Qualifiées pour les demi-finales, les Copper Queens et les Lilbawat Atlas décrochent du même coup leur ticket pour la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire, l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Menées au score, les Zambiennes ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser (1-1) puis gagner aux tirs au but (4-2) face à de vaillantes Sénégalaises, à Casablanca.

Plus tard dans la soirée, à Rabat, les représentantes du pays hôte ont dû batailler pour écarter une accrocheuse équipe du Botswana (2-1). Sanaâ Mssoudy ouvrait le score (3e) mais s'attirait la réplique rapide de Keitumetse Dithebe (7e). Le but de la qualification était inscrit par Yasmin Mrabet, de la tête peu avant l'heure de jeu (59e).

En demi-finales, les Lionnes de l’Atlas affronteront les gagnantes du choc Cameroun-Nigeria, jeudi au complexe Mohammed V de Casablanca. Le dernier quart de finale opposera l’Afrique du Sud, finaliste sortante, à la Tunisie, à Rabat.