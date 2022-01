CAN : Contre le Covid, le Cameroun dans sa bulle

Le Covid-19 s'est imposé comme l'une des principales inconnues de l'équation CAN 2021. Alors que le virus est venu bouleverser la préparation de nombre d'équipes, le Cameroun est pour l'instant passé entre les gouttes. « Par chance, nous n'avons eu aucun cas, se félicitait Toni Conceiçao, le sélectionneur des Lions Indomptables, cité par Football365 Afrique ce mercredi en conférence de presse. On a mis l'équipe dans une sorte d'espace clos. Les joueurs n'ont pas accès à leurs familles et à leurs proches. C'est difficile mais on fait cet effort tous ensemble. »

« Les joueurs font le sacrifice »

Une bulle sanitaire donc, pas forcément simple à gérer pour le technicien portugais et son staff dans un pays qui vibre pour « sa » CAN. « Il règne une ambiance festive depuis le début de la CAN, le peuple camerounais vit avec beaucoup de chaleur sa compétition. Mais nous sommes une équipe qui travaille, avec un objectif, et nous devons le faire de façon intelligente, poursuit Toni Conceiçao. La pandémie fait des ravages, le virus est très contagieux. Nous avons dû créer une bulle pour nous concentrer, et je sais combien c'est difficile. On aurait aimé laisser les joueurs deux ou trois jours avec leurs familles et leurs amis mais ce n'est malheureusement pas raisonnable. Les joueurs l'ont bien compris et font le sacrifice. »





Comment les intéressés vivent-ils une telle situation ? Leur sélectionneur dit sa confiance en leur sens des responsabilités : « Ils peuvent parler avec leur famille à distance, ce sont des êtres humains, mais ils comprennent aussi que les circonstances imposent des sacrifices. » Loin des supporters, de leurs familles et de leurs proches, ils vivent en vase clos la seule CAN à domicile qu'ils auront sans doute l'opportunité de jouer dans leur carrière. Mais, à l'image de Samuel Oum-Gouet, les Lions Indomptables prennent les choses avec philosophie. « On vit dans un environnement dont on respecte les règles. Je gère la pression en gardant mes yeux, mon cœur et ma tête sur le foot, pas sur ce qui est autour. Tous mes coéquipiers sont, je crois, dans ce cas », conclut le milieu de terrain.