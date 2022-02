Opposés mercredi en demi-finale de la CAN 2021, le Sénégal et le Burkina Faso pourront compter sur l'ensemble de leurs forces. Les tests d'éligibilité Covid passés à 48 heures de la partie et sous la supervision de la CAF par les joueurs des deux équipes se sont tous avérés négatifs, ont communiqué lundi soir les deux formations d'Afrique de l'Ouest. L'intégralité des joueurs des deux équipes ont eté jugés aptes à prendre part à cette rencontre. Lions de la Teranga et Étalons se présenteront donc à armes égales, mercredi (20h) sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo. Pratiquement une première depuis le coup d'envoi de cette 33e édition de la CAN.