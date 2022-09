Un mois après la visite d'inspection de la Confédération africaine de football, son président Patrice Motsepe est attendu ce vendredi en Guinée. « Le président Motsepe rencontrera Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition de la Guinée ce vendredi après-midi à Conakry. Il sera rejoint par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, indique un communiqué de la CAF. Avant de rencontrer le Colonel Doumbouya, Dr Motsepe s'entretiendra avec la direction de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot, actuellement dirigée par un comité de normalisation, ndlr), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, et le Premier ministre, Chef du gouvernement Dr Bernard Goumou. »

De 16 à 24 équipes...

Le mois dernier, la Guinée avait vu la CAF temporiser. « Nous allons voir comment trouver des solutions pour aider la Guinée. Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée, avait alors indiqué Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football et chef de cette mission d'inspection. Nous sommes venus pour voir si la Guinée a des propositions pour convaincre la CAF de lui faire toujours confiance pour l’organisation de cette CAN 2025. »



Alors que les infrastructures tardent toujours à se construire, des rumeurs de dessaisissement avaient couru cet été. Désignée pour l'accueil d'une phase finale à 16 équipes en 2014, la Guinée du colonel Doumbouya fait de ce tournoi à 24 une priorité nationale. Mais en a-t-elle les moyens, et qu'en pense la Confédération ? Des réponses pourraient sortir de la visite de Patrice Motsepe vendredi.