CAN 2023 : Un choc Tchad-Gambie, le tirage du tour préliminaire

Le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'est déroulé vendredi à Douala. La cérémonie marquait le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce tour permet un premier écrémage chez les nations du bas de tableau, parmi lesquelles se trouve la Gambie, qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN en cours : les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires.

Voici le programme des doubles confrontations, avec les matchs aller joués sur le terrain des équipes les moins bien classées :

Érythrée - Botswana



Sao Tomé-et-Principe - Maurice



Djibouti - Soudan du Sud



Seychelles - Lesotho



Somalie - Eswatini



Tchad - Gambie