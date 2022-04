CAN 2023 : Tirage au sort, mode d’emploi

Les dés seront jetés en début de soirée. La Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort des poules éliminatoires de la CAN 2023, en direct des studios de la chaîne SuperSport à Johannesburg, ce mardi (19h30) en Afrique du Sud. Voici la composition des pots, qui orienteront la répartition des équipes dans les 12 groupes de quatre pays à la lutte pour les 24 places en Côte d'Ivoire. Avec cette contrainte : le Kenya et le Zimbabwe, sous la menace d'une exclusion de ces éliminatoires, ne pourront figurer dans la même poule.

Pot 1 : Sénégal, Maroc, Nigeria, Egypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo.



Pot 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Kenya, Sierra Leone.



Pot 3 : Namibie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores.



Pot 4 : Tanzanie, Centrafrique, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Lesotho, Botswana, Liberia, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe.

« Lors du tirage au sort qui sera effectué par le Directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu, avec la participation des légendes Lucas Radebe d'Afrique du Sud et Salomon Kalou de Côte d’Ivoire, le premier ballon sera tiré du pot 4 et ira en position A4. La procédure sera répétée pour les équipes restantes du Pot 4 qui iront aux positions B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4 & L4 selon l'ordre du tirage. La même procédure ci-dessus sera répétée pour le Pot 3, le Pot 2 et enfin le Pot 1 », peut-on lire sur cafonline.com, le site officiel de la CAF.

Pour rappel, la phase de groupes des éliminatoires débutera en juin 2022.

