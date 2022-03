CAN 2023 : Tchad-Gambie en vedette, le Botswana déjà qualifié / Tour préliminaire

La CAN 2023, organisée par la Côte d'Ivoire, entre dans sa première étape. Ce mercredi débute le tour préliminaire aller, opposant les douze équipes en lice les moins bien classées au ranking mondial de la FIFA. En tête d'affiche de ces rencontres d'écrémage, l'opposition entre le Tchad et la Gambie (photo), quart de finaliste de la récente CAN au Cameroun. Sao et Scorpions vont croiser le fer en fin d'après-midi sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé. Le premier qualifié pour la phase de poules est déjà connu : il s'agit du Botswana, qui n'a pas eu besoin de jouer pour décrocher son ticket : les Zèbres ont bénéficié du forfait de l'Erythrée.

Programme du tour préliminaire aller :

Mercredi :



13h : Seychelles - Lesotho



14h : Djibouti - Soudan du Sud (à Borg el Arab, Egypte)



14h : Somalie - Eswatini (à Dar Es Salam, Tanzanie)



17h : Tchad - Gambie (à Yaoundé, stade Ahmadou Ahidjo, Cameroun)

Jeudi :



13h : Sao Tomé et Principe - Maurice