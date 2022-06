Bekele fait le break

de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, jeudi à Lilongwe (Malawi) au terme d'une. Après une entame à l'avantage des Pharaons, ce sont les hôtes du jour qui tissaient leur toile, avec unet de jeu dans les pieds. Sans mordant, les Egyptiens, privés de Mohamed Salah, cédaient une première fois.réussissait un superbe débordement et servaitqui trompait Gabaski avec la complicité involontaire de Gaber (21e, 1-0). Lancé en profondeur, le passeur était tout proche de doubler la mise, mais Gabaski archi-battu était sauvé par son montant droit (24e).Les Walya croyaient ensuite faire le break, avant que ce but ne soit refusé pour un hors-jeu justifié (35e). Amorphes, les vice-champions d'Afrique voyaient les vagues éthiopiennes déferler. Et ce qui pendait au nez des Pharaons se concrétisait : Amanuel glissait unde près (40e, 2-0). Submergés,. La seconde période voyait l'Ethiopie gérer, presque tranquillement, son avantage face à un adversaire inoffensif. Déjà poussifs contre la Guinée lors de la première journée, Ehab Galal et ses hommes ont touché le fond ce jeudi.Gabaski - Gaber, El-Wensh, Alaa, Ashraf - Ashour, El Sulya, Afsha - Zizo, Mostafa, Marmoush.Dans la seconde rencontre de ce groupe D, la Guinée s'est arrachée sur sa pelouse Conakry pour venir à bout du Malawi (1-0), comme lors de la dernière CAN. Une victoire acquise grâce à un but de Naby Keita (90e+1). Ces trois points font du bien au Syli national et à leur sélectionneur Kaba Diawara, battus sur le fil au Caire par l'Egypte lors de la première journée.Après deux journées, les quatre équipes comptent trois points chacune dans ce groupe D qui s'annonce des plus serrés.