, jeudi sur sa pelouse d'Abuja. Face à une équipe qui leur avait donné du fil à retordre lors des qualifications pour la précédente édition, les Super Eagles se sont fait une frayeur en concédant l'ouverture du score à Jonathan Morsay (11e). Pas le temps de beaucoup trembler toutefois, puisque Alex Iwobi (16e) puis Victor Osimhen (41e), tous deux servis par Moses Simon, remettaient leur équipe dans le bon sens. Le score n'allait plus évoluer après la pause.Scénario similaire. Menés sur un but précoce d'Edmilson Viegas (21e), les Djurtus ont renversé des insulaires (5-1), rétablis dans leurs droits après avoir été disqualifiés au profit de l'île Maurice. Alfa Semedo (40e), Zinho Gano (50e, 58e), Zidane Banjaqui (80e) et enfin Jorginho (87e) donnaient une ampleur triomphale au succès de leur équipe. Les vainqueurs du jour s'installent en tête de ce groupe A, dont la deuxième journée se disputera lundi.