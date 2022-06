En-Nesyri fait sauter le verrou



Line up of both teams. Morocco and South Africa and the officials #AFCON2023Q #AFCON2023Qualifiers pic.twitter.com/S6AYnIUr2E

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 9, 2022

, jeudi à Rabat après un. Tout avait pourtant mal commencé. Lancé à la limite du hors-jeu par Sithole,, résistait à Hakimi et battait Bounou comme à la parade (5e, 0-1). Déjà piégé de la sorte en amical face aux Etats-Unis, la défense des Lions de l'Atlas montrait encore toute sa difficulté à gérer la profondeur.Le temps de digérer cette mésaventure,, qui allait faire briller le portier sud-africain. Ronwen Williams s'interposait sur une tête en extension de Tissoudali (15e) puis une frappe d'En-Nesyri, bien lancé en profondeur par Amrabat (17e). L'attaquant du FC Séville ne pouvait qu'effleurer le service d'Hakimi après un joli une-deux avec Barkok (27e). Et lorsque la mire était enfin réglée, les tentatives d'Amallah puis Chair étaient stoppées puis repoussées par Williams (31e, 35e). Sur une parfaite remise de Tissoudali, Amallah envoyait sa reprise sans contrôle dans les nuages (43e). Le lauréat du Soulier d'ébène trouvait ensuite En-Nesyri, dont le coup de tête manquait de puissance pour inquiéter Williams (45e+1). Le portier des Bafana Bafana devait en revanche se détendre de tout son long pour sortir la frappe d'Hakimi (45e+3).de plus belle. Les Marocains avaient à peine le temps de réclamer, en vain, une main sur une frappe de Barkok (48e), qu'ils allaient être récompensés de leur ténacité. Sur une remise de Saïss,, même pour le jusqu'alors imbattable Williams (51e, 1-1).Lebaissait ensuite de quelques crans. Les hôtes demeuraient dangereux et menaçaient Williams par leurs hommes frais El Kaabi, de la tête, puis Harit, d'une frappe rasante (82e). Le temps fort marocain semblait passé, et les Sud-Africains remettaient le nez à la fenêtre. Un peu trop peut-être. Sur une perte de balle idiote, le Maroc plaçait une attaque côté gauche.. Williams s'inclinait pour la deuxième fois (87e, 2-1).Le Maroc s'installe en tête de ce groupe K réduit à trois équipes et aura l'occasion de creuser l'écart face au Liberia, lundi à l'occasion de la deuxième journée.