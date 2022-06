Après sa victoire sur la Zambie (3-1),, jeudi au Dobsonville Stadium de Johannesburg pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Malgré une nette domination, les visiteurs et leur onze remanié, sans Sébastien Haller notamment, n'ont pas réussi à concrétiser. « Nous avons gagné le premier match dans une ambiance extraordinaire, ce qui a donné confiance aux joueurs. Nous espérons que (...) nous allons continuer notre marche en avant », avait déclaré Jean-Louis Gasset avant cette rencontre. Les Eléphants et leur nouveau sélectionneur ont subi leur premier coup d'arrêt ce jeudi en terre sud-africaine.Avec 4 points, la Côte d'Ivoire occupe la tête de ce groupe à qualifié unique, devant un duo composé de la Zambie et des Comores (3 points) et le Lesotho (1 point).