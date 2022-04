CAN 2023 : Motsepe encourage la Côte d’Ivoire

A J-445 de la date prévue de son coup d'envoi, les préparatifs de la CAN 2023 connaissent une accélération. Lundi, la Confédération africaine de football a ouvert son bureau permanent à Abidjan. Présent pour l'inauguration, le président de l'instance, Patrice Motsepe, n'a pas lésiné sur les superlatifs. « La CAF veut faire de la CAN 2023, la meilleure que l'Afrique ait connue, a déclaré le dirigeant sud-africain. Nous allons travailler ensemble et accueillir la meilleure CAN que l'Afrique ait connue. Et je suis heureux de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à présent. »

Inspection à San Pedro

Par la suite, Patrice Motsepe s'est rendu sur le chantier du stade en construction dans la ville de San Pedro, terminé à 70%. « Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition. Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste quelques problèmes encore à régler », a-t-il déclaré à l'issue de cette visite, rapportent les médias locaux.

Encore trois stades à terminer

Six stades doivent abriter la compétition. Ceux de Bouaké, d'Ebimpé (à Abidjan) et de Yamoussoukro sont quasiment terminés. En revanche, les enceintes de San Pedro, Korhogo (considéré terminé à 64%) et surtout le stade Félix Houphouët-Boigny en rénovation (25 %) suscitent des inquiétudes. Seront-ils prêts dans les délais requis par le cahier des charges ? 450 milliards de FCFA (soit environ 686 millions d'euros) ont été investis à ce jour par l'Etat ivoirien dans les travaux de la CAN 2023.