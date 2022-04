Les 48 équipes africaines encore en course pour la CAN 2023 vont enfin être fixées. La Confédération africaine de football a communiqué ce vendredi la date du tirage au sort de la phase de poules. « Le tirage au sort des phases de poules est prévu le mardi 19 avril 2022 à 17h30 GMT », a indiqué la CAF dans un communiqué, sans en dire davantage sur la programmation des six journées. « Le coup d’envoi de la phase de groupes des éliminatoires (…) sera donné en juin prochain », s’est borné à indiquer l’instance.



Le calendrier indicatif de la CAF prévoit quatre journées au mois de juin et les deux dernières en septembre, mais la Tunisie (qui se dit d’accord avec d’autres pays qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar) s’est publiquement plaint de ce planning chargé, jugé incompatible avec une bonne préparation pour l’échéance mondiale. Et de menacer de se retirer de la CAN 2023 si les dates des éliminatoires n'étaient pas mieux étalées dans le temps. Affaire à suivre.