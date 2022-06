CAN 2023 : Les Comores s’imposent sur deux coups de génie / Éliminatoires (J1)

Huitièmes de finaliste de la dernière édition, les Comores ont parfaitement débuté leur campagne des éliminatoires de la CAN 2023 en s'imposant face au Lesotho (2-0), vendredi sur leur pelouse de Malouzini. D'emblée maîtres du ballon, les Cœlacanthes se heurtaient à des visiteurs compacts et disciplinés. Malgré leur nette domination, les hommes de Younes Zerdouk ne parvenaient pas à trouver le décalage fatal, la faille dans la peau épaisse des Likuena (crocodiles). Et comme souvent en pareil cas, la partie allait basculer sur une inspiration.

L'inspiration de Mchangama

Ce coup de génie survenait juste avant l'heure de jeu quand, laissé libre à l'entrée de la surface, Youssouf Mchangama déclenchait une frappe aussi soudaine que violente. Quel but ! Le Guingampais avait fait sauter le verrou (59e, 1-0). Le Lesotho se livrait pour tenter d'égaliser et laissait des espaces. Tout juste entré en jeu, Youssouf Benjaloud exploitait bien un service en profondeur et faisait trembler les filets une nouvelle fois d'un tir magistral (81e, 2-0). L'héritage d'Amir Abdou est entre de bonnes mains.

La seconde rencontre de cette première journée du groupe H oppose la Côte d'Ivoire à la Zambie, ce vendredi soir (21h) à Yamoussoukro.