Les dés sont jetés. La Confédération africaine de football a effectué ce mardi le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, programmée en juin-juillet de cette année en Côte d'Ivoire. Le pays hôte, qualifié d'office, affrontera la Zambie, les Comores et le Lesotho, qui se disputeront le ticket restant dans ce groupe H.



Comme l'Algérie, tombée face à l'Ouganda, au Niger et à la Tanzanie, les mondialistes sont dans l'ensemble bien lotis. Le Cameroun se frottera au Kenya, à la Namibie et au Burundi, tandis que le Maroc jouera l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Liberia, dans deux groupes susceptibles d'être réduits à trois équipes par les exclusions possibles du Kenya et du Zimbabwe. La Tunisie retrouvera la Guinée équatoriale et la Libye et se mesurera au Botswana, dans une poules aux airs de déjà-vu. Enfin, le Sénégal, tenant du trophée, aura pour adversaires le Bénin, le Mozambique et le Rwanda, dans un groupe L qui paraît largement à sa portée.



La poule la plus difficile ? Peut-être celle de l'Egypte, avec la Guinée, le Malawi et l'Ethiopie, où il n'est jamais simple de se déplacer. A moins qu'il ne s'agisse du groupe I, placé sous le signe de doubles retrouvailles pour le Gabon, face d'une part à la RDC que les Panthères avaient écartée de la CAN 2021, et d'autre part à la Mauritanie, longtemps entraînée par un certain Patrice Neveu, aujourd'hui sur le banc gabonais. Coup d'envoi des éliminatoires en juin prochain, avec les deux premières journées.

La composition des 12 groupes :

Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe (ou Maurice).



Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.



Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi.



Groupe D : Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie.



Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.



Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.



Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.



Groupe H : Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.



Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.



Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.



Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia.



Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.