CAN 2023 : Le tirage au sort, c’est pour quand ?

Officiellement, si l'on en croit le calendrier prévisionnel de la Confédération africaine de football, les éliminatoires de la CAN 2023 doivent débuter en juin prochain. Débuter et même se disputer aux deux tiers, puisque quatre des six journées de la phase de poules sont supposées se jouer durant cette fenêtre internationale (30 mai-14 juin 2022). Le 31 mars dernier, la CAF publiait d'ailleurs un communiqué pour féliciter les six nations sorties du tour préliminaire (Botswana, Soudan du Sud, Lesotho, Eswatini, Sao Tomé et Gambie).

L'occasion de communiquer enfin la date du tirage au sort de la phase de poules, pensait-on. Que nenni ! « La date du tirage au sort de la phase de groupes sera annoncée ultérieurement », se bornait alors à indiquer l'instance. Ni le tirage au sort du Mondial 2022 au Qatar, vendredi dernier, ni la visite du président Patrice Motsepe en Côte d'Ivoire, en ce début de semaine, ne virent ensuite la CAF mettre les choses au clair.

Un « glissement » du calendrier ?

A moins de deux mois du commencement prévu des éliminatoires, les staffs des différentes équipes nationales demeurent dans l'expectative. Comment débuter le travail tactique, comment organiser la logistique dans ces conditions ? Les cinq équipes qualifiées pour la Coupe du monde s'inquiètent tout particulièrement, elles qui doivent déjà caler leurs différents matchs de préparation. En début de semaine, le président de la Fédération tunisienne, Wadii Jarii, a indiqué avoir adressé un courrier à la CAF en vue de décaler les dates des qualifications de la CAN 2023, prévues pour juin et septembre prochains.

Il s’agirait ainsi de permettre aux Aigles de Carthage et aux autres équipes qualifiées pour le Mondial au Qatar, déjà sollicitées par des « sparring partners » d’utiliser ces périodes pour leur préparation à l’épreuve. Selon le dirigeant, d’autres pays comme le Maroc et le Sénégal seraient sur la même longueur d’ondes. De quoi pousser la CAF à repenser le calendrier des éliminatoires de la CAN 2023, qui pourraient s'achever en mars 2023. Voire plus tard encore si la CAN elle-même n'est pas décalée à janvier 2024. Dossier à suivre.