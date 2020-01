CAN 2023 : Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan va être réhabilité

La Côte d'Ivoire s'active en vue de l'organisation de la CAN 2023. En parallèle du chantier bien avancé du stade Olympique d'Ebimpé, débuteront en avril prochain des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Plateau, a annoncé le ministre des Sports, Paulin Danho, invité lundi de l'émission télévisée "Lundi Sport". L'enceinte inaugurée en 1964, qui accueillera des rencontres de la CAN, verra sa capacité passer de 34.000 à 50.000 places, mais perdra son statut de stade national au profit de celui d'Ebimpé. Pour rappel, les quatre autres stades retenus (Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo et Bouaké) sont en cours de construction ou de réhabilitation à l'intérieur du pays.