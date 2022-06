Starting XI

, ce lundi pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Sur le terrain neutre d'Agadir, les Super Eagles ont survolé les débats, avec un premier but dès l'entame par Osimhen (9e), avant que deux joueurs de Ligue 1, Moses Simon (28e) et Terem Moffi (43e) ne corsent l'addition avant la pause. La suite sera encore bien pire pour les insulaires, réintégrés dans ces qualifications au dernier moment, Osimhen (48e, 65e, 84e), Etebo (55e), Moffi (60e), Lookman (63e) et Dennis (90e+2), donnant au score des proportions franchement humiliantes. Avec six points sur six possibles, les hommes de José Peseiro ont parfaitement lancé leur campagne des éliminatoires de la CAN. Déjà sèchement battus par la Guinée-Bissau (5-1), les Santoméens semblent partis pour ne faire que de la figuration.Braganca, Eb.Viegas, Ivonaldo, Nilton, Nazare, Cruz, Jocy, De Mata, Edm.Viegas, Leal, Selemane.La seconde rencontre de cette deuxième journée du groupe A opposera la Sierra Leone à la Guinée-Bissau, en fin d'après-midi (18h) à Conakry.