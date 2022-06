CAN 2023 : Le Maroc et le Nigeria pour confirmer / Éliminatoires (J2)

Programme du lundi 13 juin 2022 :

Groupe A :

15h : Sao Tomé-et-Principe - Nigeria, à Agadir (Maroc).

Training at the Stade Adrar, Agadir, Morocco ahead of the #TotalEnergiesAFCONQ2023 vs São Tomé & Principe. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/VXDDrrpqfQ

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) June 12, 2022