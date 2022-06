CAN 2023 : Le Gabon vers un forfait !

L'inquiétude grandit autour des Panthères du Gabon. Bloqués à l'aéroport de Barcelone depuis 24 heures, Patrice Neveu (photo) et ses joueurs n'ont toujours pu décoller pour Kinshasa, où ils sont attendus samedi par les Léopards pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les choses se gâtent d'autant plus que la Fédération congolaise, sollicitée par son homologue gabonaise, a repoussé sa demande, ainsi que l'explique l'instance basée à Libreville.

"Devant cette situation, la Fegafoot a adressé une correspondance à la CAF pour solliciter le report du match de 24 h. Selon l'instance faîtière du football africain, une telle option doit avoir l'aval de la Fédération sœur du Congo. La FECOFA vient de rejeter cette demande qui lui a été adressée par le département des compétitions de la CAF", précise un communiqué de la Fegafoot. Si les choses n'évoluent pas dans les heures qui viennent, un forfait forcé des Panthères n'est pas à exclure.

Déjà opposées en éliminatoires de la précédente édition, les deux pays s'étaient livrés à une passe d'armes judiciaire autour de l'identité du milieu de terrain des Panthères, Guelor Kanga. Le TAS avait alors rejeté la requête congolaise.