La rencontre RD Congo - Gabon devrait finalement avoir lieu ce samedi. Cloués au sol depuis vendredi par un problème d'avion, les visiteurs seront en mesure de présenter une équipe pour cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023. « Après avoir envisagé toues les hypothèses non fructueuses sur l'affrètement d'un avion, la solution du vol régulier a été la plus pragmatique. Ainsi, une première vague de la sélection nationale a pris le vol Air France ce [samedi] matin à destination de Kinshasa via Paris. L'arrivée de ce vol est prévue samedi à 17h30 », indique la Fegafoot dans un communiqué.



Celui-ci précise que seuls 17 joueurs, l'entraîneur adjoint et le médecin figurent sur ce vol. Le reste de la délégation, resté à Barcelone, afin de trouver une solution alternative pour rallier la capitale congolaise. Le coup d'envoi du match sera donné à 21 heures, à défaut d'un report à dimanche, refusé par la partie congolaise.