CAN 2023 : Le Cameroun et le Maroc entrent en lice, le programme / Éliminatoires (J1&2)

Programme du jeudi 9 juin 2022 :

Groupe A (1e journée) :



18h : Guinée-Bissau - Sao Tomé-et-Principe

18h : Nigeria - Sierra Leone

Groupe C :



15h : Burundi - Cameroun, à Dar es Salam (Tanzanie).

Pour rappel, ce groupe a été réduit à trois équipes par l'exclusion du Kenya. Cette rencontre constituera une entrée en matière pour les Lions Indomptables dans ces éliminatoires.

Groupe D :



18h : Ethiopie - Egypte, à Lilongwe (Malawi).

18h : Guinée - Malawi.

Groupe G :



15h : Soudan du Sud - Mali, à Entebbe (Ouganda).

Groupe H :



19h : Lesotho - Côte d'Ivoire, à Johannesburg (Afrique du Sud).

Groupe K (1e journée) :



12h : Maroc - Afrique du Sud

🚨Don't miss the next match on June 9th in Moulay Abdellah Sports Complex !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/fpnkdaH25o

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2022