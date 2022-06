Amère défaite pour la Centrafrique. Après avoir longtemps mené au score, les Fauves du Bas-Oubangui ont été repris et battus par l'Angola (2-1), mercredi à Luanda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 (groupe E). C'est le joueur d'origine camerounaise, Samuel Nlend, qui avait inscrit le but de l'espoir (32e).

Une avance que les hommes de Raoul Savoy parvenaient à conserver jusqu'au réveil des Palancas Negras. L'attaquant de la Spezia, Mbala Nzola, égalisait (72e), avant que le chevronné Gelson Dala ne redonne l'avantage aux hôtes (76e). Toujours à la recherche de leur première qualification pour une phase finale et privés du droit de recevoir sur leur pelouse de Bangui, les Centrafricains vont rester en Angola pour accueillir le Ghana, ce dimanche. Les Black Stars, qualifiées pour le prochain Mondial, reçoivent Madagascar dans la soirée (21h), à Cape Coast.

Les onzes de départ :



Angola : Marques - Afonso, K.Gaspar, Buatu, Fortuna - Show - Gelson Dala, Fredy, Nicolaou, Papel - Costa.



Centrafrique : Kolimba - Yangao, Guinari, Ndobe, Dambaziki - Niamathe, Youmbi - Ouatching, Piroua, Nlend - Namnganda.

Dans le groupe J, la Libye a pris le meilleur sur le Botswana (1-0), grâce à Al Taher (56e), une poignée de minutes après avoir manqué un penalty par Al Warfali (53e). La seconde rencontre de cette poule oppose jeudi la Tunisie à la Guinée équatoriale.