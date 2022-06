CAN 2023 : La Tunisie lance sa campagne, le programme / Éliminatoires (J1)

Programme du jeudi 2 juin 2022 :

Groupe L :



18h : Mozambique - Rwanda, à Johannesburg.

The 🇲🇿Mozambique's football federation (FMF) have announced today the appointment of @Fnbstadium to be the home of the Mambas when the play 1s game of #AFCON2023 against Rwanda 🇷🇼 in 2th June 2022 at 18:00 hours. pic.twitter.com/PEOxiRGqFO

— 🇲🇿Mozambique OsMambas (@moz_osmambas) May 13, 2022