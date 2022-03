CAN 2023 : La Gambie s’en sort face au Tchad

La Gambie l'a échappé belle. Menés à Agadir par le Tchad, les récents quarts-finalistes de la CAN n'ont décroché l'égalisation synonyme de qualification pour les poules éliminatoires de la CAN 2023 qu'au bout du temps additionnel (2-2). Déjà auteur du but du 1-1 (35e), Assan Ceesay a encore frappé. Auparavant, les Sao avaient mené par deux fois, grâce à Ahmat Abdraman (31) puis Ezechiel Ndouassel (50e, sp). Une issue frustrante pour des Tchadiens qui avaient compromis leurs chances en s'inclinant en fin de match (1-0) lors de la manche aller à Yaoundé.

Les Scorpions rejoignent ainsi en poules éliminatoires le Botswana, qualifié suite au forfait de l'Erythrée, le Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe, l'Eswatini et le Lesotho, qui avaient décroché leur billet dimanche. Un beau cadeau d'anniversaire pour leur sélectionneur Tom Saintfiet : le technicien belge fêtait mardi son 49e anniversaire.