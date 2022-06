CAN 2023 : La Gambie repart du bon pied, les résultats de samedi / Éliminatoires (J1)

Plusieurs rencontres étaient au programme ce samedi après-midi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe C qui verra dans la soirée le Mali recevoir le Congo, la Namibie a été tenue en échec par le Burundi (1-1). Les Brave Warriors ont fait la course en tête la majeure partie de la rencontre grâce à Shalulile (10e) avant d'être rejoints sur le fil par les Hirondelles, récompensées de leure efforts par Biyenyimana (88e), expulsé dans la foulée.

Les onzes de départ :



Namibie : Kazapua - Kamberipa, Hambera, Gebhardt, Hanamub - Rudath, Haoseb, Wesley, Shitembi, Hotto - Shalulile.



Burundi : Nahimana - Nizigiyimana, Nsabiyumva, Bigirimana, Weymans - Nduwarugira, C.Amissi - Ntibazonkiza, Abdallah, M.Amissi - Biyenyimana.

Dans le groupe F, le Niger a été tenu en échec par la Tanzanie (1-1). Contraints par la suspension de leur terrain de recevoir à Cotonou, le Mena national a été cueilli à froid par les Taifa Stars et Simon Msuva (1e). L'égalisation assez rapide de Sosah, les hommes de Jean-Michel Cavalli n'ont pas été capables de renverser la vapeur par la suite. L'Algérie reçoit l'Ouganda dans la soirée (21h) dans ce même groupe.

Les onzes de départ :



MENA

JOUR DE MATCH

Le Onze de départ !

⚽️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 F | 𝟷𝑒́𝑟𝑒 𝐉𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒́𝑒

🆚️ TANZANIE 🇹🇿

📍 04 Juin 2022

🕢 17h00

🏟 Stade GMK

📹 Streaming sur notre page Facebook

— FENIFOOT (@fenifoot) June 4, 2022



Kikosi cha Timu ya Taifa "Taifa Stars" kinachoanza kwenye mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Niger utakaochezwa leo saa 1 usiku, Stade de L'amitié General Matthieu KEREKOU, Cotonou, Benin

— TFF TANZANIA (@Tanfootball) June 4, 2022

Dans le groupe G, la bonne opération du jour est à mettre à l'actif de la Gambie. Sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès (Sénégal), les quart-finalistes de la dernière édition ont pris le meilleur sur les Bright Stars du Soudan du Sud (1-0), grâce à une réalisation signée Ablie Jallow, l'un de leurs hommes forts, juste avant la pause (45e+4). Ces trois points permettent aux Scorpions de s'installer en tête de la poule, avant la rencontre Mali-Congo, dans la soirée (21h) à Bamako.

Les onzes de départ :









Suite et fin des rencontres du jour à partir de 21 heures.