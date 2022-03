CAN 2023 : La Gambie, le Soudan du Sud et l’Eswatini font un grand pas / Tour préliminaire

Le marathon des éliminatoires de la CAN 2023 a débuté ce mercredi. Quatre rencontres du tour préliminaire aller étaient au programme aux quatre coins du continent. D'importantes options ont d'ores et déjà été prises. Le Soudan du Sud, coaché depuis septembre 2021 par l'Italien Stefano Cusin, a fait sauter le verrou djiboutien après la pause pour s'imposer (4-2) sur le terrain neutre de Borg El Arab, en Egypte. La Somalie, de retour dans le concert sportif continental, s'est montrée trop tendre face à l'Eswatini, vainqueur sur un score sans appel à Dar Es Salam (3-0). Le Tchad a bien résisté à la Gambie avant de céder aux assauts des récents quart-finalistes de la CAN, vainqueurs (1-0) en fin de match sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo grâce à un joli but du rentrant Bubacarr Trawally (89e).

Résultats des matchs aller :

Seychelles - Lesotho : 0-0

Djibouti - Soudan du Sud : 2-4 (à Borg El Arab, Egypte)



Buts : Okello (54e sp, 75e), Toha (68e), W.Gama (89e).



📸 Pictorials from today's 4:2 victory against Djibouti, in the preliminary round of AFCON 2023 qualifiers. #SSBrightstars pic.twitter.com/hjfBBYf2uD

— South Sudan Football Association (@ssfa_com) March 23, 2022

Somalie - Eswatini : 0-3 (à Dar Es Salam, Tanzanie)



Buts : Dlamini (23e), F.Mamba (65e), Sandile (87e).

Tchad - Gambie (photo) : 0-1 (à Yaoundé, Cameroun)



But : Trawally (89e).

La dernière rencontre des manches aller oppose jeudi Sao Tomé et Principe à l'île Maurice. Rappelons que le premier qualifié pour la phase de poules est déjà connu : il s’agit du Botswana, qui n’a pas eu besoin de jouer pour décrocher son ticket : les Zèbres ont bénéficié du forfait de l’Erythrée.