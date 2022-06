Pour les débuts d'Ehab Galal sur le banc, l'Egypte a remporté une courte victoire sur la Guinée (1-0). Dominateurs, les Égyptiens ne faisaient pas grand chose de ce quasi-monopole du ballon contre des Guinéens disciplinés. Peinant à mettre du rythme, Mohamed Salah et ses coéquipiers manquaient en outre de précision dans les trente derniers mètres.



Une tête cadrée d'El Wensh, servi par El Sulaya (26e), et un coup franc puissant de Marmoush (38e) mettaient véritablement Ibrahim Koné à contribution. Au retour des vestiaires, un autre coup franc, frappé cette fois par Salah, poussait Koné à une double parade (49e).

Le joker Mostafa Mohamed

Revenue des vestiaires avec des intentions plus offensives, la Guinée faisait passer un premier frisson sur le but égyptien. Après une perte de balle de Gaber, la frappe de Thierno Barry, venu dans l'axe depuis son côté droit, frôlait le montant gauche de Gabaski (54e). Au terme d'une belle remontée de balle, la tentative d'Amadou Diawara ne trouvait pas le cadre (83e).



Le Syli allait rapidement regretter ce manque de précision. Un ballon mal dégagé échouait dans les pieds de Mostafa Mohamed. L'attaquant de Galatasaray déclenchait. Contrée par Diakhaby, la frappe du rentrant finissait au fond des filets d'Ibrahim Koné, surpris par la trajectoire (86e, 1-0). Ce résultat permet aux Pharaons de démarrer cette campagne du bon pied comptablement parlant. Pour un contenu offensif plus substantiel, il faudra encore patienter.



Dans l'après-midi, le Malawi a disposé de l'Ethiopie (2-1), grâce à un doublé sur penalty de Gabadinho Mhango (10e, 34e), contre un but, également sur penalty (!), d'Abubeker Nasir (68e). Les Flames et les Pharaons se partagent donc la tête du groupe D.