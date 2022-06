MENA | #ELM_CAN2023

JOUR DE MATCH



Le Onze de départ !



⚽️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 F | 𝟷𝑒́𝑟𝑒 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒́𝑒

🆚️ TANZANIE 🇹🇿

📍 04 Juin 2022

🕢 17h00

🏟 Stade GMK

📹 Streaming sur notre page Facebook #TotalEnergiesAFCONQ2023 #NIGTAN pic.twitter.com/T3Ha869ki1



— FENIFOOT (@fenifoot) June 4, 2022



Kikosi cha Timu ya Taifa “Taifa Stars” kinachoanza kwenye mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Niger utakaochezwa leo saa 1 usiku, Stade de L’amitié General Matthieu KEREKOU, Cotonou, Benin@taifastars_ @serengetilager_tz @azamtvtz @CAF_Online pic.twitter.com/cq78QuMspZ

— TFF TANZANIA (@Tanfootball) June 4, 2022

Plusieurs rencontres étaient au programme ce samedi après-midi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe C qui verra dans la soirée le Mali recevoir le Congo,. Les Brave Warriors ont fait la course en tête la majeure partie de la rencontre grâce à Shalulile (10e) avant d'être rejoints sur le fil par les Hirondelles, récompensées de leure efforts par Biyenyimana (88e), expulsé dans la foulée.Namibie : Kazapua - Kamberipa, Hambera, Gebhardt, Hanamub - Rudath, Haoseb, Wesley, Shitembi, Hotto - Shalulile.Burundi : Nahimana - Nizigiyimana, Nsabiyumva, Bigirimana, Weymans - Nduwarugira, C.Amissi - Ntibazonkiza, Abdallah, M.Amissi - Biyenyimana.Dans le groupe F,. Contraints par la suspension de leur terrain de recevoir à Cotonou, le Mena national a été cueilli à froid par les Taifa Stars et Simon Msuva (1e). L'égalisation assez rapide de Sosah, les hommes de Jean-Michel Cavalli n'ont pas été capables de renverser la vapeur par la suite. L'Algérie reçoit l'Ouganda dans la soirée (21h) dans ce même groupe.Dans le groupe G, la bonne opération du jour est à mettre à l'actif de la. Sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès (Sénégal), les quart-finalistes de la dernière édition, grâce à une réalisation signée Ablie Jallow, l'un de leurs hommes forts, juste avant la pause (45e+4). Ces trois points permettent aux Scorpions de s'installer en tête de la poule, avant la rencontre Mali-Congo, dans la soirée (21h) à Bamako.Suite et fin des rencontres du jour à partir de 21 heures.