CAN 2023 : Deux pays déjà en sursis

Gouverner, c'est prévoir. La Confédération africaine de football fait sienne cette maxime au moment d'annoncer le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, mardi à Johannesburg. « Le Kenya et le Zimbabwe, pays suspendus par la FIFA de toute activité liée au football, seront également inclus dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires, précise la Confédération africaine de football dans un communiqué publié ce lundi. Cependant, si la suspension n'est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. »

Des groupes réduits à 3 équipes ?

Signe de la probabilité d'une exclusion d'ici à la fenêtre internationale de juin prochain, l'instance panafricaine a déjà prévu le cas de figure. « Leurs groupes seront alors composés de trois équipes, et les équipes arrivées première et deuxième se qualifieront pour le tournoi final. Compte tenu de cette situation, le Kenya et le Zimbabwe ne peuvent pas être tirés au sort dans le même groupe afin d'éviter d'avoir un groupe avec seulement deux équipes au cas où la suspension des deux associations serait toujours en cours. »

Pour rappel, la FIFA a suspendu la Fédération kényane (FKF) et la Fédération zimbabwéenne (ZIFA) pour interférence politique le 24 février dernier. Les deux Fédérations avaient précédemment enregistré les démissions de leur président respectif, Nick Mwendwa au Kenya et Felton Kamambo au Zimbabwe, et la mise en place de structures dirigeantes gouvernementales sans aval de la FIFA.