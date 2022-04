CAN 2023 : Deux matchs de moins en juin

La Confédération africaine de football tire les choses au clair. En même temps qu'elle annonçait la date du tirage au sort, l'instance panafricaine a opéré des changements au calendrier initialement prévu. "Concernant le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023,2022", indique un communiqué publié dans la soirée. Ce ne sont plus quatre mais deux journées qui se disputeront lors de la fenêtre internationale de juin 2022. Deux autres journées se joueront en septembre 2022, tandis que les deux dernières sont désormais programmées en mars 2023.Leprévoyait quatre journées au mois de juin et les deux dernières en septembre, mais(qui se disait d’accord avec d’autres pays qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar), jugé incompatible avec une bonne préparation pour l’échéance mondiale. Et de menacer de se retirer de la CAN 2023 si les dates des éliminatoires n’étaient pas mieux étalées dans le temps. C'est désormais le cas.