Le ministère des sports du Zimbabwé a suspendu le conseil d’administration de la fédération locale de football !

Le pays devrait être interdit (par la FIFA) de participer à la prochaine CAN tant que la situation restera inchangée. pic.twitter.com/DGkX3sr1Zw



La menace de la FIFA

Un coup de tonnerre signé Billiat

La Zambie repêchée ?

Le Zimbabwe dans la tourmente. Alors que, une décision politique est venue semer le doute quant à leur participation. Mardi dernier, la Commission des sports et des loisirs (SRC), équivalent du ministère des Sports, a, en raison d'accusations de « fraude » et de « harcèlement sexuel d'arbitres femmes » par le personnel technique de l'instance.Problème : lase montre très pointilleuse quant à ce qu'elle considère comme des ingérences politiques dans la gestion du football. Et cette dissolution de fait de la Fédération en relève.. Si la FIFA décide d’interdire le football zimbabwéen, nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés à cela. Si cela se produit, nous considérons qu’il s’agit d’une mesure à court terme. Je pense que le football zimbabwéen a besoin de cet espace et de cette opportunité pour se réparer », a lancé, tout confiant, le président de la SRC Gerald Mlotshwa en conférence de presse mardi 16 novembre. Des élections sont prévues en mars 2022 pour renouveler le conseil d'administration de la ZIFA. En attendant, c'est un comité nommé par le ministère de tutelle qui en assurera l’intérim.Ce ne sont pas les nouvelles des terrains qui vont remonter le moral des supporters des Warriors. La semaine dernière,. Âgé de 31 ans, le sociétaire des Kaizer Chiefs a estimé qu'il était temps de passer la main. « Chaque histoire, aussi belle soit-elle, a une fin, c’est probablementdans ma vie, mais c’est une décision que j'ai décidé de prendre avec un pincement au cœur, a expliqué l'ancien des Mamelodi Sundowns. Comme ceux qui ont dû ouvrir la voie à l'émergence de notre génération de stars des Warriors, j'ai décidé de me retirer du football international, je pense qu’il est maintenant temps pour moi d'pour s'épanouir et servir le pays de la même manière que j'ai fait, ou même mieux. »Sélectionneur par intérim,que le joueur ne lui en ait pas parlé avant d'annoncer sa décision. De quoi alourdir encore un peu l'ambiance autour d'une équipe supposée disputer en janvier prochain au Cameroun sa troisième CAN d'affilée. Supposée seulement, car en cas d’exclusion du Zimbabwe, la, qui avait terminé à la troisième place de la poule H des éliminatoires,pour la CAN et rejoindre le Sénégal, la Guinée et le Malawi dans la poule D, logée à Bafoussam.