Où aura lieu Zimbabwe - Algérie, le mois prochain ? Pas à Harare, si l'on en croit la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA). « La ZIFA souhaite informer la famille du football et la nation qu'elle a reçu une correspondance de la Confédération africaine de football (CAF) l'informant que nos stades ne respectent pas les normes pour accueillir des matchs internationaux. Par conséquent, la CAF a décidé d'interdire à la ZIFA d'utiliser les stades locaux dans tous les matchs internationaux à venir, indique l'instance dans un communiqué officiel. La décision de la CAF s'inscrit dans le contexte d'une inspection menée en novembre 2019 et le rapport qui a suivi et a été diffusé le 1er décembre, lequel précisait les domaines à améliorer pour nos trois stades, Barbourfields, Mandava et le National Sports Stadium pour être pleinement homologués ».

Reste à savoir quel pays pourrait accueillir cette rencontre. « Nous avons (...) commencé le processus de recherche d'un autre lieu dans les pays voisins pour accueillir nos prochains matchs », se borne pour l'heure à préciser la Fédération zimbabwéenne. Pour rappel, après deux journées, le Zimbabwe pointe à la 2eme place du groupe H avec 4 points, derrière l'Algérie, qui a jusqu'alors réussi un sans-faute (6 points). Prévues initialement en août prochain, les doubles confrontations des 3eme et 4eme journées ont été avancées au mois de mars en raison du changement opéré dans la programmation de la phase finale, avancée à janvier au lieu de juin.