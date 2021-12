CAN 2021 : Vaccin obligatoire, tests… Les annonces choc du Cameroun

Les organisateurs de la CAN 2021 donnent le change. Pointés du doigt par la puissante association des clubs européens (ECA) pour leur flou concernant le Covid, les autorités camerounaises et la Confédération africaine de football ont fait une série d'annonces ce jeudi. A commencer par une mesure choc qui suscite déjà le débat : le public ne pourra accéder aux stades dans lesquels se joueront les matchs de la CAN que sous certaines conditions drastiques, a-t-on appris lors de cette conférence de presse conjointe réunissant le ministère de la Santé, la CAF, le COCAN et la Fécafoot. Les supporters devront en effet être « entièrement vaccinés » contre le Covid-19 et présenter « un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test TDR anti-génique négatif de moins de 24 heures ».

Le risque de stades vides

Soit une nette augmentation des exigences présentées en début de semaine. Le dispositif prévoyait alors que les personnes détentrices d’un schéma vaccinal complet auraient droit à un pass valable une semaine, mais que celles n'étant pas dans ce cas pourraient accéder aux gradins sur présentation d'un test négatif datant de moins de 24 heures. Mercredi encore, le ministre camerounais de la Santé, Manaouda Malachie, postait sur le sujet un tweet rassurant.



La courbe de la Covid-19 est en forte baisse au Cameroun. Une Coupe d’Afrique des Nations de Football sans Covid-19 est donc garantie. Vaccinons-nous massivement et testons-nous gratuitement et le tout est joué.

Pour le reste nos équipes savent bien ce qu’elles ont à faire. pic.twitter.com/FoEUsJwh5E

— Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) December 15, 2021

Le ton a changé en 24 heures. Le taux de vaccination au Cameroun restant très bas, le risque de voir la CAN se dérouler devant des stades vides remonte en flèche, en particulier pour les matchs ne concernant pas le pays organisateur, traditionnellement peu prisés durant les phases finales. « Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests Covid-19 sur l'ensemble des villes de la compétition », indique un communiqué.

Des laboratoires indépendants, mais quid d'éventuelles quarantaines ?

Attendues sur la question des protocoles sanitaires dédiés aux joueurs, la Confédération africaine de football a également tenté de répondre aux inquiétudes formulées par les clubs européens. L'instance indique qu'elle va faire appel à « un laboratoire internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leurs encadrement, dans un souci de neutralité et de transparence. » Ce qui pourra rassurer quant à la prise en charge des participants mais ne répondra pas à la question sur les risques de quarantaine au retour du Cameroun, susceptible de justifier une rétention des joueurs par leurs clubs...