CAN 2021 : Un Sud-Africain pour arbitrer la finale

Victor Gomes a été désigné arbitre de la finale de la CAN 2021, qui oppose le Sénégal à l'Egypte, dimanche à Yaoundé. Le Sud-Africain sera assisté par son compatriote Zakhelee Siwela, ainsi que par Souru Phatsoane (Lesotho) et Jean-Jacques Ndala (RD Congo). Arbitre international depuis une décennie, Gomes (39 ans) est réputé pour sa fermeté et sa capacité à tenir tête aux joueurs. Durant cette CAN 2021, ce natif de Johannesburg avait arbitré le choc du premier tour entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, ainsi que le quart de finale entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. A signaler que l’arbitrage vidéo (VAR) sera confié à un trio marocain, composé d'Adil Zourak, assisté de Bouchra Karboubi et Zakaria Brinsi.