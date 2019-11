CAN 2021 - Tunisie : Kechrida forfait, Boughattas et Chammakhi en renfort

Après les forfaits de Naim Sliti et Dylan Bronn, la Tunisie va devoir faire sans Wajdi Kechrida. Le joueur de couloir ne participera pas aux rencontres des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, face à la Libye et à la Guinée équatoriale. Le sociétaire de l'Etoile sportive du Sahel souffre d'une blessure musculaire nécessitant quelques jours de repos. Afin de compenser ces différentes absences, le sélectionneur Mondher Kebaïer s'est résolu à appeler des renforts, en la personne du défenseur Zied Boughattas (ES Sahel) et de l'attaquant Yassine Chamakhi (Club Africain), en grande forme depuis le début de la saison de LP1.