CAN 2021 – Préparation : Le Gabon et la Mauritanie perdent un adversaire

Léger couac dans le programme de préparation du Gabon et de la Mauritanie. Rassemblées à Abu Dhabi avant la CAN 2021, les deux sélections ne pourront pas affronter l'Ouganda comme initialement prévu. La FUFA (Fédération ougandaise de football) a annoncé mardi l'annulation du stage de son équipe nationale aux Emirats en raison d'un problème logistique.

Le Gabon devait affronter l'Ouganda le 30 décembre avant que les Cranes ne jouent la Mauritanie le 2 janvier. les deux sélections vont devoir trouver une alternative. Pour rappel, le Gabon se retrouve dans le groupe du Ghana, du Maroc et des Comores à la CAN 2021. Tandis que la Mauritanie jouera contre la Tunisie, le Mali et la Gambie.