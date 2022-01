CAN 2021 : Les quarts prévus à Olembé délocalisés

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a tenu une conférence de presse ce mardi, au lendemain de la bousculade mortelle au stade d'Olembé, en marge de la rencontre Cameroun-Comores. Si une réunion d'urgence du comité d'organisation de la CAN a été convoquée mercredi matin, le patron du football africain a annoncé une première décision.

« Les deux prochains matchs prévus au stade d'Olembé n'y auront pas lieu », a indiqué le dirigeant sud-africain. En clair, le quart de finale entre le vainqueur de Maroc-Malawi et celui d'Egypte-Côte d'Ivoire (match 47) se tiendra à Yaoundé, au stade Ahmadou Ahidjo, et le quart de finale devant opposer le gagnant de Sénégal - Cap-Vert à celui de Mali-Guinée équatoriale (match 48) se jouera à Limbe.

Un rapport complet attendu vendredi

Une commission d'enquête à été constituée, a également annoncé Patrice Motsepe. La CAF exige qu'un rapport complet, sur les événements tragiques de ce lundi et les mesures d'urgence à prendre pour que cela ne se reproduise pas, lui soit remis vendredi. « Notre préoccupation première est la sûreté et la sécurité des spectateurs, a précisé Motsepe. La sécurité est du ressort du comité local d'organisation, pas de la CAF. La CAF n'a pas d'obligation légale. Mais nous sommes tous partenaires afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que de tels faits ne se reproduisent plus jamais. »

Une minute de silence sera observée avant les matchs du jour : Sénégal - Cap-Vert (17h, Bafoussam) et Maroc - Malawi (20h, Yaoundé, stade Ahmadou Ahidjo).