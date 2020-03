CAN 2021 : Les éliminatoires reportées pour cause de coronavirus (officiel)

La décision était attendue, elle est devenue officielle ce vendredi après-midi. Par le biais d'un communiqué, la Confédération africaine de football a annoncé le report à une date ultérieure des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021, qui étaient programmées à la fin du mois de mars. L'instance a tiré les conséquences de l'évolution du coronavirus dans le monde. D'abord parce que, même si l'Afrique reste peu touchée, la situation "pourrait évoluer négativement". Ensuite, parce que de nombreux joueurs supposés jouer ces rencontres qualificatives seraient venus de pays plus touchés par l'épidémie, en Europe ou en Asie. Enfin, parce que "plusieurs pays africains ont pris des mesures de restriction drastiques des déplacements" de personnes et que des clubs "refusent de libérer leurs joueurs". La date de reprogrammation de ces deux journées éliminatoires sera communiquée "dans un deuxième temps", précise enfin la CAF. Signalons enfin qu'une décision sera prise quant à la tenue du CHAN (prévu du 4 au 25 avril au Cameroun) à l'issue d'une visite d'inspection médicale dans le pays hôte.

