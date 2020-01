L'incertitude continue de régner sur la date précise de la CAN 2021. Se déroulera-t-elle en période estivale ou en début d'année, comme c'était la règle jusqu'en 2017 ? Interrogé par nos confrères de RFI, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a fait une annonce à ce sujet. « [Les dates] seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’Etat camerounais et ceux du football africain. » Dans l’hypothèse, la plus probable, d’une CAN 2021 en début d'année, le patron du football africain ne verrait pas cela comme un retour en arrière après une édition estivale en 2019 en Egypte.

Ahmad : « Il y a toujours des arrangements »

« En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo », assure Ahmad avant d'évoquer le risque d'embouteillage dans le calendrier avec le nouveau Mondial des clubs de la FIFA qui aura lieu en juillet 2021. « Vous savez, il y a toujours des arrangements, il y a toujours des discussions entre les différents responsables du football mondial. Nous allons nous mettre autour d’une table et trouver des solutions », a assuré le dirigeant malgache.