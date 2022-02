CAN 2021 : L’Égypte mise à l’amende

On ne badine pas avec le règlement de la CAN. Après le petit poucet des Comores, c'est le géant d'Égypte qui vient de l'apprendre à ses dépens. Pour avoir failli à son obligation d'honorer une conférence de presse d'avant-match, samedi à la veille du quart de finale face au Maroc, le pays des Pharaons va devoir passer à la caisse. "Le Jury Disciplinaire de la CAF a infligé une amende de 100.000 dollars, dont 50.000 avec sursis, à la Fédération égyptienne de football (EFA) pour avoir enfreint les protocoles et règlements médiatiques de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021", indique mardi un communiqué officiel de la CAF.

Ce jour-là, les médias et les détenteurs de droits avaient attendu près de deux heures l'arrivée de l'Égypte pour la conférence de presse. En vain. Le lendemain, le sélectionneur Carlos Queiroz avait invoqué un changement de programme et des embouteillages pour justifier cette défection. Ces explications (vaseuses) n'ont donc pas convaincu la Confédération. La Fédération égyptienne a 60 jours pour s’acquitter de l'amende de 50.000 dollars.