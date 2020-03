Le Togo a levé un grand coin du voile sur la liste des joueurs qui défieront l'Egypte, les 26 et 29 mars prochains en éliminatoires de la CAN 2021. Claude Le Roy a annoncé mercredi les noms des expatriés convoqués pour ce double rendez-vous capital. Derniers du groupe G après deux journées, les Eperviers compteront en leurs rangs leur capitaine Djené Dakonam (Getafe, photo) et les cadres Mathieu Dossevi (Toulouse) et Floyd Ayité (Fulham). Lalawele Atakora (Kazma) et David Henen (Charleroi) n'ont en revanche pas été convoqués, alors que le latéral droit Atte Youssifou, pensionnaire de WAFA au Ghana, est appelé pour la première fois. Enfin, les attaquants Placca Fessou (Beerschot) et Komlan Agbégniadan (ASEC Mimosas) et le milieu de terrain Serge Seko (CS Chebba) retrouvent le groupe. Cette liste sera complétée après le tournoi international amical du Burkina Faso du 13 au 19 mars, qui verra l'équipe nationale locale se préparer pour le CHAN.