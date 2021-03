CAN 2021 : Le Soudan bat et élimine l'Afrique du Sud !

Sensation à Khartoum. Le Soudan a battu l'Afrique du Sud (2-0) et lui a soufflé la qualification, dimanche en éliminatoires de la CAN 2021. Un succès net et sans bavure pour Hubert Velud et ses hommes, qui n'avaient d'autre choix que de gagner pour participer à l'épreuve reine pour la première fois depuis 2012. D'entrée, les hôtes prenaient leurs visiteurs à la gorge et ouvraient le score grâce à un coup de tête de Bakhit (4e, 1-0). En position idéale, les Soudanais pouvaient casser le rythme et laisser l'initiative à leurs adversaires pour mieux les contrer. Et le plan se déroulait comme prévu. Sur une récupération haute, Abdel Raman était servi sur le flanc gauche. L'ailier se jouait de Hlatshwayo et ajustait Williams (30e, 2-0). Le break était fait et il allait s'avérer définitif.

Pour les Bafana Bafana, quart-finalistes sortants, les deux points abandonnés il y a trois jours face au Ghana (1-1) auront donc pesé lourd au moment du verdict final, tout comme la journée de récupération en moins. Le nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe, voit un des fondateurs de la Confédération sortir l'équipe de son pays. Devant leurs quelques supporters, les joueurs et leur staff du Soudan pouvaient jubiler. Nommé sélectionneur début 2020 juste avant la pandémie, Hubert Velud écrit l'une des plus belles pages d'une carrière africaine déjà riche en réussites.

Les onzes de départ :



Soudan : Eshrein - Merghani, Saeed, Kamal, Abdalla - Safour, Mahjoub, Omer - El Tahir, Bakhit, Abdel Raman.



Afrique du Sud : Williams - Hlatshwayo, Maela, Xulu - Singh, Morena, Maboe, Motshwari - Zwane, Monare, Tau.

Déjà qualifié, le Ghana a terminé sa campagne éliminatoire sur une bonne note en disposant de Sao Tomé (3-1), distributeur officiel de points dans ce groupe, grâce à des buts signés Nicholas Opoku (12e), Jordan Ayew (31e sp) et Baba Rahman (60e), Iniesta (!) sauvant l'honneur pour les insulaires (84e).

Classement : 1. Ghana (13 pts, +15, qualifié). 2. Soudan (12 pts, +6, qualifié). 3. Afrique du Sud (10 pts, +1). 4. Sao Tomé (0, pt -13).