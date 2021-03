CAN 2021 : Le Nigeria qualifié sans jouer, un point suffira au Bénin

C'est en position de qualifié que le Nigeria va défier le Bénin, ce samedi (17h) à Porto-Novo. Leaders du groupe L, les Super Eagles ont validé leur ticket pour la phase finale de la CAN avant même de jouer : le nul entre le Lesotho et la Sierra Leone (0-0) assure aux hommes de Gernot Rohr de terminer à l'une des deux premières places de leur poule. Les Ecureuils du Bénin sont en ballotage très favorable pour le second billet qualificatif : un point leur suffira à se mettre définitivement à l'abri de la Sierra Leone.

Classement provisoire : 1. Nigeria (8 pts, +3, qualifié). 2. Bénin (7 pts, +1). 3. Sierra Leone (4 pts, -1). 4. Lesotho (3 pts, -3).